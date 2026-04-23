Protestation de l'Iran concernant l'abus commis par les États-Unis sur le territoire et l'espace aérien de 5 pays

Selon l'agence de presse Abna, dans des lettres séparées adressées à « Antonio Guterres », Secrétaire général de l'ONU, et au Conseil de sécurité, l'Ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, « Amir Saeed Iravani », a déclaré : « Compte tenu de la responsabilité internationale des États résultant de la mise à disposition de leur territoire par d'autres aux fins de la commission d'actes agressifs et de la réalisation d'attaques armées contre le territoire d'un État tiers, la République islamique d'Iran exprime sa vive et claire protestation contre ladite mesure illégale. »

Le Représentant de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a ajouté : « La République islamique d'Iran exhorte fermement les gouvernements du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite à respecter les principes de bonnes voisinales et à empêcher la poursuite de l'utilisation de leur territoire contre la République islamique d'Iran. »