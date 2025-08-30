Des militants des droits de l’homme exhortent l’ONU à agir contre le déplacement forcé des chiites afghans par les Talibans

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans leurs appels, les militants ont dénoncé une campagne organisée par les Talibans visant à contraindre des milliers de familles chiites à quitter leurs foyers et leurs terres historiques, souvent par la violence, la confiscation de biens et l’intimidation armée. Ils ont souligné que ces pratiques ne relèvent pas seulement d’abus locaux mais constituent une stratégie politique destinée à modifier la composition démographique de plusieurs provinces afghanes.

Les défenseurs des droits humains ont rappelé que ces actes s’apparentent à des crimes contre l’humanité, en violation directe du droit international humanitaire et des conventions relatives aux droits civils et politiques. Ils ont demandé à la communauté internationale de reconnaître la gravité de la situation et de prendre des mesures concrètes afin d’empêcher la poursuite de ces violations.

Par ailleurs, les organisations signataires ont insisté sur la responsabilité du Conseil de sécurité de l’ONU, appelant à l’adoption de résolutions contraignantes contre le régime taliban, y compris l’imposition de sanctions ciblées et la mise en place de mécanismes de protection internationale pour les minorités menacées.

Elles ont également mis en garde contre le silence et l’inaction de la communauté internationale, soulignant que laisser se poursuivre le déplacement forcé des chiites pourrait avoir des conséquences humanitaires désastreuses et accroître encore l’instabilité en Afghanistan et dans toute la région.

Fin/229