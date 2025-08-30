Quand Hollywood brise le silence sur Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) :Ce film n'est pas seulement un acte de commémoration en l'honneur d'une victime innocente ; c'est un appel à l'humanité. Il s'appuie sur des enregistrements réels – la voix d'Hind – réalisés par des bénévoles du Croissant-Rouge, qui ont tenté en vain de la rejoindre. Deux ambulanciers envoyés sur place ont également été tués, malgré leur autorisation préalable d'intervenir.

Ce soutien massif au cinéma indépendant, avec des plateformes comme Film4 et MBC Studios, marque un tournant. Pendant des décennies, l'industrie a préféré éviter le sujet par crainte de boycotts politiques ou économiques. Aujourd'hui, cependant, le silence se transforme en résistance, l'indifférence en responsabilité artistique.

La Voix d'Hind Rajab n'est pas une simple production : c'est une mémoire collective. La voix d'un enfant qui répète ce que les médias peuvent taire et ce que les puissants veulent enterrer. Lorsque le cinéma sauve de l'oubli ceux qui ont été assassinés alors qu'ils appelaient à l'aide, il accomplit son plus noble devoir : préserver la mémoire, défier le pouvoir et nous rappeler notre humanité commune.

📅 27 août 2025

✍️ Union palestinienne d'Amérique latine – UPAL

Fin/229