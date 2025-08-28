UEFA : Le silence est complice

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) :L'UEFA ne peut plus se cacher derrière des détails techniques. La même institution qui a banni la Russie de la guerre en Ukraine reste silencieuse face à un génocide retransmis en direct, dont des enfants, des journalistes, des médecins et des athlètes palestiniens sont victimes jour après jour. Ce deux poids, deux mesures nuit à la crédibilité de l'organisation et la révèle au monde : une justice sélective au gré des convenances politiques.

Le geste de Salah a réveillé l'Europe. Les supporters, jusque-là silencieux, élèvent désormais la voix dans les stades ; Les drapeaux palestiniens flottent en signe de protestation et d'espoir. Le football, qui se proclame territoire d'unité et de fraternité, ne peut se rendre complice de l'extermination d'un peuple.

L'UEFA est confrontée à une décision historique : soit elle se range du côté de la vie, des valeurs universelles et de la dignité humaine, soit elle sera marquée comme une institution ayant choisi l'indifférence face au crime.

L'assassinat du « Pelé palestinien » est plus qu'une tragédie : c'est un symbole. Et autour de ce symbole, une revendication claire et juste s'élève aujourd'hui. L'Europe ne peut continuer à récompenser Israël par des privilèges sportifs tout en assassinant des athlètes palestiniens.

La balle est dans le camp de l'UEFA. Le silence est une approbation. Et en ce moment, le silence est une complicité.

26 août 2025

