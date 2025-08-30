La Turquie appelle à la suspension de l’adhésion d’Israël à l’ONU

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans sa déclaration, Ankara a affirmé qu’Israël, par ses attaques répétées contre la population civile en Palestine et par son refus de se conformer aux résolutions de l’ONU, a perdu toute légitimité pour rester membre de l’organisation internationale.

La Turquie a souligné que la communauté internationale ne peut rester silencieuse face aux massacres et aux destructions perpétrés par le régime sioniste à Gaza et en Cisjordanie, et que l’adhésion d’Israël à l’ONU ne peut être maintenue tant que ces crimes persistent.

Les autorités turques ont également appelé les États membres à assumer leurs responsabilités afin de mettre fin à l’impunité d’Israël et de protéger les droits du peuple palestinien, réaffirmant que la paix et la stabilité au Moyen-Orient passent par la fin de l’occupation.

Fin/229