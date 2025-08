John Cusack : « L’Iran et le Yémen défendent la civilisation »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un climat de répression médiatique et de silence complice de nombreuses capitales occidentales, la voix de l’acteur américain John Cusack s’est élevée avec force pour dénoncer l’agression israélienne contre Gaza. Louant la fermeté de l’Iran et du Yémen, il a déclaré qu’ils sont « parmi les rares à défendre la vérité, la dignité humaine et la civilisation face à une barbarie assumée ».

L’acteur a également signé une déclaration internationale rassemblant plus de 2000 artistes, écrivains, cinéastes et intellectuels du monde entier. Ce texte dénonce explicitement la complicité de plusieurs gouvernements occidentaux avec les crimes de guerre du régime israélien et appelle à l’arrêt immédiat de tout soutien politique, militaire et économique à Tel-Aviv.

La déclaration accuse certains États de « contribuer activement aux massacres en fournissant des armes, une couverture diplomatique et un soutien médiatique à Israël », et souligne que ces actes pourraient les exposer à des poursuites internationales pour complicité dans des crimes contre l’humanité.

John Cusack a réaffirmé que le rôle des artistes est de « se tenir du côté de la justice, même quand cela va à l’encontre des puissants », ajoutant que la solidarité avec le peuple palestinien est un devoir moral et universel.

Ce geste courageux de la part de figures culturelles influentes est salué par les défenseurs des droits humains à travers le monde, qui espèrent que ces prises de position contribueront à briser le mur du silence et à réveiller les consciences.

