Pourquoi l’Imam Hussein (AS) s’est-il soulevé contre Yazid ?

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Yazid a eu une influence profonde sur la transformation des lois religieuses, mettant l’islam au bord de la destruction. Cependant, l’Imam, en opposition à Yazid, ne resta pas silencieux et se leva pour réformer la religion de son aïeul. Yazid commit de nombreux péchés graves, dont certains sont présentés ci-dessous.

La consommation d’alcool, en secret et publiquement

Les historiens décrivent Yazid comme un homme alcoolique, corrompu, immoral, indifférent aux principes religieux, audacieux et irrespectueux envers les biens et la vie des gens. Ibn Kathir rapporte que Yazid ibn Muawiya était un consommateur d’alcool depuis son enfance. (1)

Il est également rapporté que durant le califat de son père, lors du pèlerinage à La Mecque, après son retour à Médine, Yazid ne cessa de profaner la charia islamique en plaçant publiquement du vin sur sa table, à proximité de la demeure du Prophète (paix et bénédictions sur lui). Ce n’est que lorsqu’il apprit que Ibn Abbas et Hussein ibn Ali (paix sur eux) avaient l’intention d’entrer chez lui qu’il ordonna de retirer le vin. (2)

L’addiction de Yazid à la boisson alcoolisée était si évidente qu’il la consommait sans honte même en présence de visiteurs venant de différentes villes.

Le témoignage des habitants de Médine sur la débauche de Yazid

Un groupe de nobles et de notables de Médine, parmi lesquels le fils du martyr de la bataille d’Uhud, Abdallah ibn Hunzala al-Ghasil al-Malā’ika, se rendit à Damas pour rencontrer Yazid. À leur retour, ils rapportèrent aux habitants de Médine les vices de Yazid, déclarant : « Nous sommes venus de chez un homme sans religion, qui boit du vin et accueille des musiciens et des danseurs en sa présence. Sachez que nous l’avons destitué du califat. » Les habitants de Médine confirmèrent la destitution de Yazid et jurèrent allégeance à Abdallah ibn Hunzala jusqu’à la mort.

L’amour de Yazid pour le vin était tel qu’il ordonnait de lui préparer les meilleurs breuvages. Al-Dhahabi rapporte un témoignage de Ziyad Harithi :

« Yazid m’a fait boire un vin dont je n’ai jamais goûté de semblable. Je lui ai dit : “Je n’ai jamais bu un tel vin auparavant.” Il répondit : “Il est fait de grenade de Hulwan, de miel d’Ispahan, de sucre d’Ahvaz, de raisins secs de Taif, et d’eau de Bardiy.” »

Présentation des vices de Yazid

Abdallah fils de Hunzala al-Ghasil al-Malā’ika exprima son impression après sa rencontre avec Yazid en ces termes :

« Par Dieu, nous ne sommes sortis de chez Yazid qu’avec la crainte qu’une pierre ne tombe du ciel sur nos têtes, car c’est un homme qui ne respecte pas les limites de la charia dans ses relations conjugales, qui boit du vin et ne prie pas. » (4)

Yazid, alcoolique, exhibioniste, corrupteur et débauché

Al-Jahiz, un grand savant sunnite, dit à propos de Yazid :

« Lorsque Yazid ibn Muawiya accéda au califat, c’était ce même Yazid alcoolique, exhibioniste, amateur de léopards, débauché, atteint de la maladie d’alcoolisme... Les Omeyyades étaient une secte égarée qui agissaient arbitrairement, arrêtant les gens sur des soupçons et tuant par vengeance et passion. » (5)

Al-Baladhuri rapporte :

« Al-Waqidi rapporte qu’après l’assassinat d’Abdullah ibn Zubayr, son frère Amr ibn Zubayr fit un sermon où il qualifia Yazid d’alcoolique, immoral, débauché, exhibioniste, joueur de chiens, vagabond dans les déserts. Il demanda aux gens de le destituer et proclama la guerre sainte pour Médine. » (6)

Al-Dhahabi et d’autres savants sunnites écrivent à propos de Yazid :

« Abd al-Malik, lors du pèlerinage à La Mecque, prononça un sermon dans lequel il déclara : “Ô peuple, ceux qui m’ont précédé dans le califat ont tous détourné les biens du peuple. Par Dieu, je ne guérirai pas les problèmes de cette communauté autrement que par l’épée, car je ne suis pas comme ‘Uthman, un calife faible et misérable, ni comme Muawiya, un calife indulgent, ni comme Yazid, un calife alcoolique. Je vous supporterai tant que ma bannière, mon pouvoir, mon trône et ma couronne ne seront pas en danger. Nous avons agi ainsi avec Amr ibn Sa’id malgré sa parenté avec nous, et nous agirons ainsi avec l’épée.” » (7)

Yazid, ennemi de la famille du Prophète (Nassibi)

Al-Dhahabi qualifie Yazid de nassibi (ennemi des Ahl al-Bayt) et écrit :

« Yazid était un homme hostile, colérique, vulgaire, consommateur de vin et commettant des actes répréhensibles. » (8)

Abandon de la prière et luxure

La prière est le symbole de la piété et de la foi, et la religion sans elle perd toute signification.

Yazid ne se contentait pas d’ignorer le vin, mais aussi l’une des obligations les plus importantes de la religion : la prière. Parfois il priait, parfois non ; en somme, il était un laxiste de la prière.

Il ne pouvait pas contrôler ses désirs et accueillait avec plaisir les rassemblements licencieux. Il fuyait la prière, et était un des abandonneurs de celle-ci, sur lesquels le Prophète (paix soit sur lui) a dit :

« Saluez les juifs et les chrétiens, mais ne saluez pas les juifs de ma communauté. On lui demanda : “Qui sont-ils ?” Il répondit : “Ceux qui abandonnent la prière.” » (9)

Indifférence et débauche sous le titre de calife du Prophète

Les débauches et l’insouciance de Yazid ont poussé les habitants de Médine à se révolter contre lui. Le groupe envoyé à la capitale, malgré des cadeaux précieux reçus, critiqua Yazid. Mundhir ibn Zubayr, qui reçut cent mille dirhams de récompense, dit :

« Bien que Yazid m’ait donné cent mille dirhams, cela ne m’empêchera pas de dire la vérité. Par Dieu, Yazid boit du vin et est souvent ivre au point d’abandonner la prière. » (10)

Un autre de ces hommes déclara :

« Les cadeaux de Yazid ne m’empêchent pas de dire la vérité. Je l’ai vu comme un ennemi de Dieu, toujours ivre et consommant de l’alcool. » (11)

Les six groupes maudits par Dieu

Le Prophète (paix soit sur lui) a dit que six groupes sont maudits par Dieu, lui-même et tous les prophètes :

Celui qui ajoute quelque chose au Livre de Dieu. Celui qui nie le décret divin. Celui qui domine les gens par la force, donne de la dignité aux humiliés par Dieu et humilie les dignes. Celui qui rend licite ce que Dieu a interdit. Celui qui rend licite ce que Dieu a rendu illicite pour sa famille. Celui qui abandonne ma sunna. (12)

Selon ce hadith, Yazid fait partie des maudits. Comment aurait-il donc pu prétendre au califat divin ?

Conclusion

Compte tenu des vices moraux attribués à Yazid, pouvait-il légitimement prétendre au califat et à la succession du Prophète (paix soit sur lui) ? Par ses actes et ses profanations des lois religieuses, Yazid a créé une crise grave pour l’islam. Dans cette situation critique, l’Imam Hussein (paix soit sur lui) a vu l’islam en danger et, ne pouvant rester silencieux, il a décidé de faire entendre la voix de la réforme religieuse. Il refusa catégoriquement de prêter allégeance à cet homme immoral et dissolu. Yazid, cherchant à légitimer son pouvoir par l’allégeance de l’Imam, le contraignit à prêter serment, mais l’Imam, refusant, partit vers l’Irak à l’appel du peuple de Koufa.

Références

