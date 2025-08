Téhéran déterminé à traduire les auteurs de l’agression américano-israélienne devant la justice internationale

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors d’un point de presse officiel à Téhéran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé les actions provocatrices et agressives menées par les États-Unis et le régime sioniste contre la République islamique d’Iran. Il a affirmé que ces comportements hostiles, qui vont des menaces verbales aux actes de sabotage et de cyberattaques, constituent une violation manifeste du droit international et de la souveraineté iranienne.

« La République islamique d’Iran n’a jamais été et ne sera jamais indifférente face aux violations de ses droits fondamentaux. Nous poursuivrons toutes les voies juridiques possibles pour que ces agressions soient traitées comme des crimes internationaux », a-t-il déclaré.

Le responsable iranien a également rappelé que les politiques unilatérales et interventionnistes de Washington, appuyées par le régime sioniste, ont non seulement déstabilisé la région mais aussi alimenté les tensions dans le monde entier. Selon lui, « le silence ou la passivité de certaines institutions internationales face à ces agressions porte atteinte à leur crédibilité et encourage davantage d’impunité ».

Téhéran a appelé la communauté internationale, en particulier les pays indépendants et les mouvements de justice, à soutenir la position légale de l’Iran et à exiger des comptes aux responsables de ces actes.

Il a conclu en insistant sur le fait que l’Iran défendra sa sécurité nationale, sa stabilité et la dignité de son peuple par tous les moyens légitimes prévus par le droit international.

Fin/229