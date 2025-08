La République islamique a démontré au monde la solidité sans pareille de ses fondements

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : À l’occasion du quarantième jour de la guerre imposée de 12 jours par le régime sioniste contre la nation iranienne, une cérémonie de commémoration s’est tenue ce mardi à la Hosseiniyeh de l’Imam Khomeiny (ra), en présence du Guide suprême de la Révolution islamique, des familles des martyrs, de différentes catégories de la population et de plusieurs responsables. Le Guide a salué la foi, la science et l’unité du peuple iranien comme piliers de sa victoire, tout en affirmant que l’hostilité des ennemis vient de leur peur de l’ascension d’un Iran puissant, éclairé et croyant.

Lors de cet événement, le Guide suprême a déclaré que cette guerre avait révélé la volonté et la puissance de la République islamique, mettant en lumière la solidité inébranlable de ses fondements. Il a souligné que la cause principale de l’hostilité des ennemis résidait dans leur opposition à la foi, au savoir et à l’unité du peuple iranien, ajoutant : « Grâce à l’aide divine, notre peuple ne renoncera jamais à renforcer sa foi ni à développer les différentes branches de la science. À la grande déception de nos ennemis, nous parviendrons à hisser l’Iran au sommet du progrès et de l’honneur. »

En adressant de nouveau ses condoléances aux proches des commandants militaires, des savants et des citoyens tombés en martyrs durant ce conflit, l’Ayatollah Khamenei a affirmé que le peuple iranien, en plus des grandes fiertés acquises durant ces 12 jours et désormais reconnues par le monde entier, a su démontrer sa force, sa détermination et sa résilience, au point que la puissance de la République islamique a été ressentie concrètement par tous.

Il a également souligné que cette guerre avait mis en évidence l’extraordinaire stabilité des fondements de la République islamique. Selon lui, de tels événements ne sont pas nouveaux pour le pays, qui a déjà fait face, au cours des 46 dernières années, à une guerre imposée de huit ans, à plusieurs tentatives de coup d'État, à des sédition militaires, politiques et sécuritaires, ainsi qu’à des incitations à la rébellion, et ce, tout en réussissant à déjouer toutes les conspirations ennemies.

L’Ayatollah Khamenei a rappelé que la République islamique repose sur deux piliers essentiels : la religion et la science. Il a ajouté que le peuple et la jeunesse iranienne, en s’appuyant sur ces deux fondements, ont contraint l’ennemi à battre en retraite dans différents domaines, et qu’ils continueront sur cette voie avec la même détermination.

Il a désigné la foi, la science et l’unité du peuple iranien sous la bannière du Coran et de l’Islam comme étant les véritables raisons de l’hostilité des puissances arrogantes, au premier rang desquelles les États-Unis. Il a précisé que les prétextes tels que le nucléaire, l’enrichissement ou les droits de l’homme ne sont que des façades, et que le motif réel de leur opposition est l’émergence d’un nouveau discours et les capacités de la République islamique dans les domaines scientifiques, technologiques, humanitaires et religieux.

Insistant sur le fait que la nation iranienne, par la grâce divine, ne renoncera jamais à sa foi ni à sa quête du savoir, le Guide suprême a affirmé : « Nous continuerons à avancer à grands pas dans la consolidation de la religion et le développement de multiples domaines du savoir, et à la déception de nos ennemis, nous mènerons l’Iran vers les sommets du progrès et de la gloire. »

Lors de la cérémonie, plusieurs récitateurs du Coran ont lu des versets du Livre saint. Le Hojjat al-Islam Rafi’i a ensuite pris la parole en se référant au sermon 182 du Nahj al-Balagha, pour exposer les caractéristiques des martyrs de la bataille de Siffin, en soulignant leur similarité avec les martyrs de la récente guerre imposée de 12 jours.

Il a évoqué huit qualités majeures : la persévérance sur le droit chemin, l’engagement dans la voie de la vérité, la récitation du Coran et l’application de ses enseignements, l’accomplissement des devoirs religieux, la revivification des traditions divines, la lutte contre les innovations illégitimes, la participation au djihad et l’obéissance au commandement. Il a déclaré que selon le Coran, la foi et la confiance en Dieu sont les deux piliers principaux du soutien divin, et que ces deux éléments ont clairement émergé durant cette guerre, apportant fermeté et victoire au peuple iranien.

Enfin, Monsieur Mohammad Reza Bazri a récité des poèmes rendant hommage aux martyrs de la guerre contre l’ennemi sioniste, avant d’entonner des élégies sur les souffrances de la famille du Prophète (P).

