Le chef d’état-major des forces armées iraniennes réaffirme que les États-Unis et Israël ne sont pas dignes de confiance en raison de leur passé de ma

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Il a rappelé que, tout au long de l’histoire contemporaine, Washington et Tel-Aviv ont multiplié les actes d’ingérence, de trahison et d’agression, compromettant ainsi la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Cette attitude irresponsable a non seulement mis en péril les intérêts des nations souveraines, mais a également alimenté les conflits et les tensions dans la zone.

Face à cette réalité, le chef d’état-major a insisté sur la nécessité pour la République islamique d’Iran de renforcer ses capacités défensives et stratégiques, en misant sur ses propres ressources et son savoir-faire, afin de garantir pleinement la sécurité nationale et la souveraineté du pays.

Il a également affirmé que la politique de méfiance envers les États-Unis et Israël s’appuie sur des preuves tangibles issues de leur comportement historique, notamment leur non-respect des accords internationaux, leur soutien à des groupes terroristes, et leur agression continue contre les nations indépendantes.

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions accrues dans la région, où la République islamique d’Iran appelle la communauté internationale à reconnaître les menaces posées par les actions provocatrices et agressives de Washington et Tel-Aviv, tout en réaffirmant son engagement pour la paix, la justice et la stabilité dans la région.

Fin/229