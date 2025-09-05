Écosse: le Parlement approuve le boycott total du régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une séance plénière, une majorité de députés écossais a soutenu un texte exprimant la solidarité avec le peuple palestinien et demandant des mesures claires au sein des compétences écossaises. Les initiateurs ont justifié l’appel au boycott par les violations présumées des Conventions de Genève et la nécessité de protéger les civils.

La motion invite le gouvernement écossais, les autorités locales et les établissements publics à:

mettre fin aux achats et marchés publics impliquant des entreprises liées aux colonies illégales ou à l’appareil militaire du régime sioniste;

suspendre les partenariats institutionnels et protocoles de coopération financés sur fonds publics avec des organismes officiels du régime sioniste;

examiner le désinvestissement des fonds de pension et portefeuilles publics des entreprises complices de violations du droit international;

encourager des couloirs humanitaires sûrs et soutenir l’acheminement sans entrave de l’aide vers Gaza.

Le texte appelle également Londres à aligner sa politique sur le droit international humanitaire, y compris l’examen d’un embargo sur les armes et de sanctions ciblées, tout en rappelant que la compétence formelle en matière de politique étrangère et commerciale appartient au Royaume‑Uni.

Les partisans de la motion y voient un signal politique fort et un outil de conformité éthique pour le secteur public écossais. Des voix critiques ont toutefois souligné la portée non contraignante du texte et mis en avant les limites juridiques du Parlement écossais. L’exécutif a indiqué qu’il étudiera les implications pratiques afin d’assurer la conformité avec les obligations légales et les politiques d’achats responsables.

Des précisions (texte intégral, décompte des voix, calendrier d’application) seront communiquées après la publication officielle du compte rendu parlementaire.

