Araghchi : l’Iran maintient son soutien à la résistance légitime — défense des droits inaliénables

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Au cours de sa visite à Doha, Araghchi a souligné que la position de l’Iran s’inscrit dans une politique de principe: défense des droits inaliénables du peuple palestinien, rejet des mesures coercitives unilatérales et attachement aux normes du droit international humanitaire. Il a rappelé que la cause palestinienne relève du droit à l’autodétermination et de la justice, et que l’Iran poursuivra ses efforts pour garantir un accès sans entrave à l’aide vitale.

Le chef de la diplomatie iranienne a tenu des consultations avec des responsables qataris sur les derniers développements à Gaza, la mise en place de couloirs sécurisés et la coordination régionale pour l’acheminement de l’aide. Insistant sur la souveraineté des nations et le respect mutuel, il a affirmé que la coopération entre les pays musulmans demeure essentielle pour une réponse efficace et humanitaire.

Araghchi a appelé les organisations internationales, notamment l’Organisation des Nations unies, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à assumer leurs responsabilités pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire, protéger les civils et prévenir toute entrave aux missions d’assistance.

Réitérant la position de principe de la République islamique d’Iran, il a précisé que toute attaque visant des civils est condamnable et contraire aux Conventions de Genève, et que la distinction entre objectifs militaires et civils doit être strictement respectée. Il a également souligné que la stabilité durable passe par la fin de l’occupation, la levée des mesures unilatérales et l’établissement d’un cessez-le-feu durable.

Téhéran a par ailleurs rappelé son soutien aux initiatives politiques garantissant les droits légitimes des Palestiniens, y compris des mécanismes démocratiques tels qu’un référendum impliquant les habitants autochtones de la Palestine, dans un cadre équitable et reconnu.

Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement par le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran.

Fin/229