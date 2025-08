Yémen : « Nous disposons de nombreuses options pour soutenir Gaza »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les responsables yéménites ont souligné que ce soutien va bien au-delà d’une simple posture morale, s’inscrivant dans une stratégie régionale visant à briser le siège imposé à Gaza et à renforcer l’axe de la Résistance face aux défis actuels.

Ils ont également averti que toute intensification des attaques israéliennes se heurtera à une réponse ferme, adaptée et progressive, en coordination avec les forces alliées dans la région.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, où le Yémen joue un rôle actif dans la mobilisation et la coordination des efforts pour soutenir la cause palestinienne et contrer les manœuvres des puissances hostiles.

