Agence de presse AhlulBayt (ABNA) – L’ingérence militaire américaine prolongée dans des pays comme l’Irak, la Syrie, le Liban et d’autres parties de la région a exacerbé les divisions ethniques, religieuses et politiques, favorisant la montée de groupes de résistance et une insécurité accrue. Les spécialistes affirment qu’aucune solution politique ou sécuritaire durable n’est envisageable sans éliminer cette influence étrangère.

Le départ des forces américaines permettrait aux pays de la région de restaurer leur souveraineté nationale et de décider librement de leur destin, créant ainsi un climat propice à la réduction des tensions et au renforcement de la confiance mutuelle entre États et peuples.

Par ailleurs, l’intervention militaire américaine a souvent été utilisée comme un levier pour imposer des politiques unilatérales et injustes, entraînant parfois des violations du droit international et de la souveraineté des nations. Le retrait des forces étrangères ouvrirait la voie à des dialogues régionaux et internationaux dépourvus de pressions extérieures.

Les analystes soulignent également que ce retrait favoriserait un nouvel équilibre des forces en faveur des pays indépendants et de l’Axe de la Résistance, facilitant ainsi les processus de paix et de sécurité.

En conclusion, il apparaît clairement que la paix durable en Asie occidentale ne peut être atteinte que par le respect de la volonté des peuples, la fin des interventions militaires étrangères et la promotion de solutions politiques et diplomatiques.

