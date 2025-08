Agence de presse AhlulBayt (ABNA) – Selon ce média, malgré le soutien massif de l’Occident, le régime occupant n’a pas pu contrer la capacité dissuasive de l’Iran ni répondre efficacement aux réactions fermes et coordonnées de Téhéran et de l’Axe de la Résistance. Cette impuissance révèle une perte significative de sa posture militaire et psychologique dans la région.

Firstpost souligne que l’échec de Tel-Aviv à imposer ses conditions et l’inquiétude croissante de ses alliés occidentaux reflètent un changement profond dans l’équilibre des forces au Moyen-Orient, désormais en faveur de l’Iran et de ses partenaires régionaux.

Le rapport cite plusieurs experts qui estiment que la République islamique d’Iran a réussi à redéfinir les règles d’engagement et à priver Israël de son initiative stratégique. En imposant une nouvelle équation régionale, Téhéran a démontré sa capacité à neutraliser les politiques d’agression et à renforcer la position du camp de la Résistance.

Cette défaite stratégique est perçue comme un signe clair du déclin de l’influence israélienne et de l’échec de sa stratégie militaire expansionniste dans la région.

