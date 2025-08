Le Guide suprême : Le peuple iranien a accompli un exploit historique lors de la récente guerre de douze jours

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) –« Ce que le peuple d’Iran a réalisé durant cette période difficile est sans précédent. Il ne s’agit pas simplement d’une victoire militaire ou stratégique, mais d’un exploit spirituel et civilisationnel qui renforce notre dignité nationale et notre engagement révolutionnaire », a déclaré le Guide.

Dans ses propos, l’Ayatollah Khamenei a souligné que l’ennemi, bien qu’armé de technologies avancées et soutenu par les puissances arrogantes, n’a pas réussi à briser la volonté du peuple iranien. « Malgré les menaces, les sanctions et la guerre psychologique, notre nation est restée debout, unie, et fidèle à ses principes. »

Il a également évoqué le rôle crucial des jeunes, des forces armées et du front de la résistance régionale. « Le peuple iranien a démontré qu’il est une force vivante, consciente et profondément enracinée dans sa foi islamique. La victoire que nous avons obtenue est le fruit de cette foi et de cette persévérance. »

Le Guide suprême a conclu son allocution en rendant hommage aux martyrs de cette guerre et en appelant à renforcer davantage l’unité nationale face aux conspirations de l’ennemi.

Cette guerre de douze jours, déclenchée par une série de provocations de l’entité sioniste, a révélé une fois de plus l’échec des stratégies hostiles visant à affaiblir la République islamique d’Iran. La résistance du peuple iranien est désormais considérée comme un modèle inspirant pour les nations libres du monde.

