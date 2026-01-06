Poursuite des affrontements entre les « FDS » et les forces de « Jolani » en Syrie

Selon Al Jazeera, une attaque de drone des FDS contre un poste de police dans la banlieue de Deir Hafer a blessé trois militaires et six civils. Le ministère de la Défense d'Abou Mohammad al-Jolani a affirmé que ses forces répondraient avec détermination. Malgré l'accord du 10 mars visant à stabiliser le nord et l'est de la Syrie et à intégrer les structures militaires, les divergences sur son application et les liens des FDS avec des acteurs étrangers continuent de provoquer des tensions violentes.