Poursuite des affrontements entre les « FDS » et les forces de « Jolani » en Syrie

Selon Al Jazeera, une attaque de drone des FDS contre un poste de police dans la banlieue de Deir Hafer a blessé trois militaires et six civils. Le ministère de la Défense d'Abou Mohammad al-Jolani a affirmé que ses forces répondraient avec détermination. Malgré l'accord du 10 mars visant à stabiliser le nord et l'est de la Syrie et à intégrer les structures militaires, les divergences sur son application et les liens des FDS avec des acteurs étrangers continuent de provoquer des tensions violentes.
6 janvier 2026 - 12:11
Code d'info: 1770142
Source: ABNA
Le ministère de la Défense du régime de Jolani a annoncé une attaque des Forces démocratiques syriennes (FDS) contre un point de contrôle à l'est d'Alep.
Votre commentaire