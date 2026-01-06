Schumer : L'action de l'administration Trump contre le Venezuela est dangereuse et ne doit pas se répéter

Selon Al Jazeera, le chef de la minorité démocrate au Sénat américain a souligné : « Des élections transparentes doivent avoir lieu au Venezuela et nous soutenons ce processus. Les opérations militaires menées sans l'accord du Congrès ne peuvent pas continuer. » Il a ajouté que les actions de Trump soulèvent de nombreuses questions et manquent de garanties. Parallèlement, le sénateur Bernie Sanders a déclaré à Al Jazeera : « L'arrestation du président Nicolás Maduro est un acte illégal et inconstitutionnel. »