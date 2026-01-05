Trump menace d'une seconde attaque contre le Venezuela

Trump a souligné qu'il ne voyait pas la nécessité d'une seconde attaque pour le moment, mais a prévenu qu'elle serait inévitable si Washington n'était pas satisfait de l'évolution des choses. Interrogé sur l'identité de celui qui dirige actuellement le Venezuela, il a répondu : « Nous travaillons avec ceux qui ont prêté serment légal. Ne demandez pas qui dirige le pays, car ma réponse serait très controversée. » Puis il a ajouté : « Cela signifie que c'est nous qui dirigeons. » Il a précisé que l'objectif de Washington n'est pas seulement un changement de régime, mais que les États-Unis ont l'intention de « réformer et diriger » le pays pour garantir la stabilité et l'exploitation des ressources pétrolières.