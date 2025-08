Argélie : Amar Benjamaa dénonce avec force l’ignorance et le silence qui entourent le génocide à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans une prise de parole solennelle, Benjamaa a rappelé que la communauté internationale, par son manque d’intervention efficace, contribue indirectement à l’aggravation de la situation dramatique.

« Nous assistons à une escalade sans précédent de la violence, où des civils innocents sont systématiquement ciblés, et pourtant, une grande partie du monde reste silencieuse ou détourne le regard. Cette ignorance collective est une forme de complicité que nous ne pouvons accepter », a-t-il déclaré.

🔸 Appel urgent à la responsabilité et à la solidarité internationale

Le porte-parole a insisté sur la nécessité pour les organisations internationales, notamment l’Organisation des Nations unies et le Conseil de sécurité, d’exercer pleinement leur mandat afin de protéger les populations civiles et de faire cesser les crimes contre l’humanité commis dans la région.

Il a souligné que la justice internationale doit être saisie pour mettre fin à cette impunité qui favorise la répétition des atrocités.

Benjamaa a également mis en lumière la dimension politique du conflit, dénonçant les intérêts géopolitiques qui alimentent les tensions et retardent une résolution pacifique. Il a appelé les États membres de la communauté mondiale à dépasser leurs différends et à se mobiliser autour des principes fondamentaux des droits humains et de la dignité.

🔸 Renforcement du soutien algérien à la cause palestinienne

Enfin, Amar Benjamaa a réaffirmé la position constante de l’Algérie en faveur du peuple palestinien, rappelant que son pays continuera à soutenir toutes les initiatives visant à restaurer la justice, la liberté et la souveraineté du peuple palestinien sur sa terre.

« L’Algérie appelle à une solidarité internationale sans faille, car le silence aujourd’hui serait la complicité de demain », a-t-il conclu avec gravité.

