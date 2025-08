L’Iran rejette les accusations occidentales concernant une prétendue livraison de missiles à la Russie

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Amir Saeid Iravani, représentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, a dénoncé ces allégations comme étant « infondées, politiquement motivées et faisant partie d’une campagne délibérée de désinformation », visant à ternir l’image de l’Iran et à détourner l’attention de la communauté internationale des véritables causes de l’insécurité mondiale.

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l’ONU, Iravani a insisté sur le fait que l’Iran respecte pleinement ses obligations internationales, notamment la résolution 2231 du Conseil de sécurité, et qu’il n’a ni transféré ni l’intention de transférer de missiles balistiques à aucune des parties impliquées dans le conflit ukrainien.

Il a mis en garde contre les conséquences dangereuses de la propagation de fausses informations par certains gouvernements occidentaux, qui cherchent à politiser les mécanismes internationaux et à intensifier les tensions au lieu de favoriser la diplomatie et le dialogue.

L’Iran a réaffirmé sa position de neutralité active face au conflit en Ukraine et a réitéré son appel à une solution pacifique, durable et fondée sur les principes du droit international.

