Le Japon à Trump : « Les bombardements de sites iraniens ne sont en rien comparables à Hiroshima »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors d’un entretien médiatique controversé, Trump aurait laissé entendre que des frappes contre des installations stratégiques iraniennes pourraient être justifiées par une logique de dissuasion similaire à celle qui avait motivé l’attaque nucléaire américaine sur Hiroshima en août 1945.

En réponse, un porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré :

« Il est profondément choquant que la mémoire d’une tragédie humaine d’une telle ampleur soit instrumentalisée à des fins politiques et militaires. Hiroshima ne peut en aucun cas servir de précédent ou de justification à une agression contre un pays souverain. »

🔸 Un rappel historique et une mise en garde diplomatique

Le Japon, en tant que seule nation à avoir subi deux bombardements atomiques – à Hiroshima et Nagasaki – continue de porter les cicatrices physiques et psychologiques de ces attaques. Tokyo s’est toujours engagé en faveur du désarmement nucléaire et du règlement pacifique des différends internationaux.

Les autorités japonaises ont mis en garde contre toute tentative de banaliser les conséquences dévastatrices des armes nucléaires ou d’encourager une rhétorique guerrière, en particulier dans le contexte des tensions croissantes au Moyen-Orient.

🔸 Appel au respect de la mémoire des victimes

Dans son communiqué, le Japon a également appelé les responsables politiques, notamment aux États-Unis, à faire preuve de respect envers les victimes de la bombe atomique et à s’abstenir d’utiliser de telles comparaisons dans des discours publics.

Tokyo a réaffirmé son attachement aux principes de paix, de diplomatie et de non-ingérence, rappelant que la stabilité régionale ne peut être assurée que par le dialogue, et non par la menace ou l’usage de la force.

