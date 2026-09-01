Le bien de l’homme dans la vie sociale ; les recommandations du Coran pour construire une société saine

Le Saint Coran ne considère pas le bien et le bonheur de l’homme comme limités à l’adoration et à la réforme de sa vie individuelle. Il propose également des orientations pour les relations sociales et le respect des droits réciproques, notamment la protection des droits économiques, le respect de la vie privée, la bienveillance envers les débiteurs, le combat et la défense face à l’ennemi, ainsi que la priorité accordée au rappel de Dieu sur le commerce. Ces enseignements montrent que, selon le Coran, le bien de l’homme dépend aussi d’un comportement responsable et du respect des droits d’autrui au sein de la société.

Code d'info: 1860249