Selon l'agence ABNA citant le Global Times, Chen Binhua, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan au Conseil d'État chinois, a rejeté les inquiétudes exprimées sur l'île de Taïwan concernant la possibilité que la Chine s'inspire de l'approche américaine au Venezuela. Il a souligné que la résolution de la question de Taïwan est une affaire purement interne au peuple chinois et ne tolère aucune ingérence étrangère.

Il a ajouté : « Les États-Unis ont ouvertement utilisé la force contre un pays souverain ; un acte qui constitue une violation grave du droit international, une atteinte à la souveraineté d'autres pays et une menace pour la paix et la sécurité régionales, et nous nous y opposons fermement. »

Le porte-parole a averti : « Si les forces séparatistes de Taïwan osent entreprendre des actions aventureuses et franchir les lignes rouges, nous prendrons des mesures décisives et leur porterons un coup direct et sévère. »

Le 3 janvier, les États-Unis ont envahi le territoire vénézuélien et enlevé le président du pays, Nicolás Maduro. La majorité des pays du monde ont déclaré que cet acte violait la Charte des Nations Unies.