Witkoff affirme des progrès dans les négociations de paix en Ukraine

Selon l'agence ABNA citant TASS, Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain, a déclaré que les négociations lors de la réunion des soutiens de l'Ukraine à Paris ont progressé dans les domaines des garanties de sécurité bilatérales et de l'élaboration d'un plan économique pour la reconstruction du pays.

Witkoff a écrit dans un message sur le réseau social X : « Nous avons réalisé des progrès significatifs sur plusieurs axes de travail vitaux, notamment le cadre des garanties de sécurité bilatérales et un plan de prospérité économique. »

L'envoyé spécial a poursuivi : « Nous partageons l'avis de la coalition selon lequel des garanties de sécurité durables et un soutien économique solide sont des éléments essentiels pour parvenir à une paix durable en Ukraine, et nous continuerons à coopérer ensemble dans cette voie. »

Witkoff a souligné que Washington et ses partenaires poursuivront leurs efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité à long terme en Ukraine. Les négociations des pays soutenant l'Ukraine ont eu lieu mardi à Paris.