Selon l'agence de presse ABNA, Gustavo Petro, président de la Colombie, a déclaré dans un message sur le réseau X que Donald Trump a un « cerveau vieux et décrépit ».

Il a affirmé : « Trump voit les véritables défenseurs de la liberté comme des trafiquants parce que nous n'allons pas lui donner de charbon ou de pétrole. » Le président colombien a décrit Trump comme le symbole du capitalisme mondial qui, par avidité excessive, mène l'humanité à sa perte.

Petro a comparé Trump et son équipe aux chercheurs d'or de l'époque de la formation des États-Unis. Il a nié l'existence d'un cartel de la drogue dirigé par Nicolás Maduro au Venezuela et a déclaré : « Ils ont enlevé Maduro pour prendre le contrôle du pétrole vénézuélien. »

Enfin, le président colombien a déclaré que les Américains et les sionistes sont les seuls groupes au monde à se considérer comme le « peuple élu ».