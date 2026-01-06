Selon des documents secrets obtenus par le « Quds News Network », la coopération entre les services de renseignement émiratis et le Mossad inclut des missions d'espionnage directes sous les ordres de Benyamin Netanyahou. Les rapports indiquent que les ordres israéliens étaient « humiliants » et exigeaient quintupler le nombre d'agents au Qatar sous un mois. Bien que les relations se soient officialisées avec les accords de 2020, ces fuites mettent en lumière des tensions internes dues à l'attitude dominatrice d'Israël envers ses partenaires arabes.
Détails de la coopération en matière de renseignement entre les Émirats et Israël pour espionner Gaza et le Qatar
6 janvier 2026 - 12:11
Source: ABNA
Des documents confidentiels révèlent que les Émirats arabes unis ont collaboré avec Israël pour espionner Gaza et le Qatar, les instructions du Premier ministre israélien étant transmises à la partie émiratie sur un ton méprisant.
