Erdogan : J'ai souligné à Trump que le Venezuela ne doit pas sombrer dans l'instabilité

« Nous n'approuvons aucune action violant le droit international », a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Il a ajouté : « Lors de mon appel avec Trump, j'ai partagé les sensibilités de notre pays et insisté sur le fait que le Venezuela ne doit pas être poussé vers l'instabilité. Violer la souveraineté des États est une étape dangereuse qui peut entraîner de graves complications mondiales. » Le président a réaffirmé que la Turquie resterait aux côtés du peuple ami du Venezuela pour sa prospérité et sa paix.