Selon l'agence de presse ABNA, Bernie Sanders, sénateur indépendant des États-Unis, a souligné lors d'un entretien avec Al Jazeera : « L'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro est un acte illégal et anticonstitutionnel. » Il a ajouté : « Je demande l'adoption d'un projet de loi empêchant toute opération contre le Venezuela sans l'accord du Congrès. » Il convient de noter que l'attaque militaire américaine contre le Venezuela et l'enlèvement de son président, qui constituent une violation de toutes les lois internationales, ont suscité une vague de réactions négatives à travers le monde.