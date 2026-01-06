La raison pour laquelle Trump a écarté l'opposition vénézuélienne selon le Wall Street Journal

Selon l'agence ABNA citant Al-Mayadeen, le Wall Street Journal a rapporté que le président américain Donald Trump a examiné un rapport de renseignement montrant que l'opposition vénézuélienne ferait face à de grandes difficultés pour administrer temporairement le pays. Selon ce rapport, les personnes les plus aptes à diriger le Venezuela durant la période de transition après Maduro sont des personnalités issues du système actuel. Cette analyse a été l'un des facteurs ayant poussé Trump à soutenir le vice-président de Maduro plutôt que la chef de l'opposition María Machado.