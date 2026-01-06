Maduro au tribunal : « Je suis le président du Venezuela ; je me considère comme un prisonnier de guerre »

Selon Reuters, Nicolás Maduro a affirmé devant le tribunal américain : « Je suis le président du Venezuela, je me considère comme un prisonnier de guerre. J'ai été arrêté chez moi à Caracas. » Dans cette affaire de terrorisme et de trafic de drogue, il a clamé son innocence : « Je suis innocent, je suis un homme honorable, je suis le président. »

Al Jazeera a rapporté que Maduro est jugé sur des accusations fallacieuses. Il est défendu par Me Barry J. Pollack, connu pour avoir obtenu la liberté de Julian Assange. NBC a indiqué que le juge a informé Maduro et son épouse de leur droit de contacter leur consulat. Selon le New York Times, Maduro a vu l'acte d'accusation pour la première fois au tribunal et a choisi de le lire lui-même. La prochaine audience est fixée au 17 mars. L'avocat a demandé une libération sous caution. L'audience a duré environ 30 minutes.