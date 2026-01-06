Chine : Les actions américaines menacent la paix et la sécurité internationales

Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, le délégué de Pékin a affirmé ce lundi : « Pékin condamne fermement les actions unilatérales illégales des États-Unis. » Il a ajouté que Washington a privilégié son influence sur le multilatéralisme et l'action militaire sur les efforts diplomatiques. Il a précisé que Pékin est profondément choqué par l'agression américaine contre le Venezuela et l'enlèvement du président légitimement élu, condamnant avec force ces méthodes unilatérales et d'intimidation.