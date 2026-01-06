Chine : Les actions américaines menacent la paix et la sécurité internationales

Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, le délégué de Pékin a affirmé ce lundi : « Pékin condamne fermement les actions unilatérales illégales des États-Unis. » Il a ajouté que Washington a privilégié son influence sur le multilatéralisme et l'action militaire sur les efforts diplomatiques. Il a précisé que Pékin est profondément choqué par l'agression américaine contre le Venezuela et l'enlèvement du président légitimement élu, condamnant avec force ces méthodes unilatérales et d'intimidation.
Le représentant adjoint de la Chine auprès de l'ONU a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le Venezuela : « Les actions de Washington menacent la paix et la sécurité en Amérique latine et au niveau international. »
