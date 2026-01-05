Allégations de Tel-Aviv concernant des négociations avec le régime de Jolani à Paris

Ces sources ont ajouté que lesdites négociations se déroulent sous la supervision des États-Unis. L'administration Trump cherche à normaliser les relations entre la Syrie et le régime sioniste. Il est également affirmé que ces négociations dureront deux jours et que Tom Barrack, l'envoyé de Trump pour la Syrie, et Assad al-Shibani, ministre des Affaires étrangères du régime de Jolani, y participeront aux côtés d'une équipe israélienne.
5 janvier 2026 - 10:07
Source: ABNA
Des sources sionistes affirment que des négociations ont lieu entre Tel-Aviv et le régime de Jolani à Paris. Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de la télévision israélienne, citant des sources israéliennes, a prétendu que de hauts responsables syriens et sionistes doivent se réunir ce lundi à Paris pour reprendre les négociations sur un accord de sécurité entre Tel-Aviv et Damas.
