Allégations de Tel-Aviv concernant des négociations avec le régime de Jolani à Paris

Des sources sionistes affirment que des négociations ont lieu entre Tel-Aviv et le régime de Jolani à Paris. Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne 12 de la télévision israélienne, citant des sources israéliennes, a prétendu que de hauts responsables syriens et sionistes doivent se réunir ce lundi à Paris pour reprendre les négociations sur un accord de sécurité entre Tel-Aviv et Damas.