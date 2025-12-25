Hezbollah : Le gouvernement libanais doit cesser de faire des concessions gratuites à l'ennemi

Selon l'agence ABNA, citant Al-Ahed, Ali Fayyad, membre du bloc de la « Loyauté à la Résistance » au parlement libanais, s'est exprimé lors d'une cérémonie en hommage aux martyrs dans le sud du Liban. Évoquant les agressions récentes ayant coûté la vie à un soldat de l'armée libanaise, il a déclaré : « Aujourd'hui, le sang pur des héros de l'armée libanaise et de la courageuse Résistance se mêle pour la défense de la patrie et de sa souveraineté. »

Fayyad a souligné que le régime sioniste continue d'occuper des territoires et cherche à imposer des conditions de reddition au Liban. Il a martelé : « Le régime sioniste restera à jamais notre ennemi. » Il a critiqué les autorités libanaises pour leur inaction, les appelant à rester fidèles aux principes nationaux au lieu d'offrir des concessions gratuites qui affaiblissent la position du Liban dans les négociations.