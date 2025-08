Le peuple américain rejoint la Journée mondiale pour Gaza en solidarité avec la population palestinienne

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : À travers diverses manifestations pacifiques, rassemblements et actions de sensibilisation, le public aux États-Unis a dénoncé les crimes de guerre et les violations des droits humains subis par les civils à Gaza. Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement global visant à mettre fin aux souffrances imposées par les bombardements et le blocus.

Un appel à la justice

Les participants ont appelé les gouvernements et les organisations internationales à agir concrètement contre les responsables de ces horreurs, soulignant que la justice et la paix ne peuvent être atteintes que par la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien.

Un message fort d’empathie

Cette journée mondiale a permis de renforcer la visibilité de la cause palestinienne sur la scène internationale, traduisant une solidarité croissante au-delà des frontières et des clivages politiques.

Fin/229