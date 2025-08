Scellé du bureau de l’Ayatollah Waezzadeh Behsoudi à Kaboul ; enseignants et étudiants expulsés sans explication

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources locales, cette action a été menée de manière inattendue et sans aucun avertissement préalable. Les agents de sécurité ont non seulement scellé les locaux du bureau religieux, mais ont également ordonné à tous les enseignants et séminaristes de quitter les lieux immédiatement, suscitant inquiétude et incompréhension parmi les fidèles.

L’Ayatollah Waezzadeh Behsoudi, figure éminente du clergé chiite en Afghanistan, est connu pour ses positions modérées et ses activités éducatives au service de la communauté chiite hazara. La fermeture de son bureau est perçue par plusieurs analystes comme un signe préoccupant de la restriction croissante des libertés religieuses sous le régime actuel.

Aucune déclaration officielle n’a été émise par les autorités talibanes jusqu’à présent concernant les raisons de cette mesure. Les proches de l’Ayatollah ont demandé des explications et ont appelé les instances internationales à surveiller de près la situation des minorités religieuses en Afghanistan.

Cette décision intervient dans un contexte de pressions croissantes sur les institutions religieuses indépendantes, notamment celles liées à la communauté chiite, ce qui fait craindre une campagne de marginalisation systématique.

