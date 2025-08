Plus de 100 ONG alertent sur une « famine massive » à Gaza

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, plus de 100 ONG internationales et locales ont souligné que les habitants de Gaza sont confrontés à une catastrophe humanitaire sans précédent. Elles dénoncent le refus persistant d’Israël de permettre l’entrée suffisante de nourriture, de médicaments et d’aides humanitaires dans l’enclave assiégée.

Selon ces organisations, la situation actuelle est le résultat direct de mois de bombardements intensifs, de déplacements forcés et d’un blocus qui prive la population de ses besoins les plus élémentaires. Elles appellent la communauté internationale à agir d’urgence pour imposer un cessez-le-feu, ouvrir les couloirs humanitaires et garantir la protection des civils.

Des responsables humanitaires ont par ailleurs averti que de nombreux enfants souffrent déjà de malnutrition aiguë, et que si rien n’est fait, la famine pourrait se transformer en un génocide silencieux.

Les ONG ont également critiqué le silence complice de plusieurs pays occidentaux qui continuent de soutenir militairement et diplomatiquement le régime israélien, malgré les preuves croissantes de violations du droit international humanitaire.

Fin/229