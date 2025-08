Israël intensifie son occupation militaire en Syrie : huit nouvelles bases installées

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des sources syriennes ont confirmé que l’armée israélienne a récemment renforcé sa présence dans le sud de la Syrie, en particulier sur les hauteurs du Golan, en y implantant au moins huit nouvelles bases militaires. Ces installations s’ajoutent aux structures déjà existantes construites depuis l’occupation de cette région stratégique en 1967.

Les autorités syriennes dénoncent cette politique d’occupation comme une tentative manifeste de modifier la réalité géopolitique de la région et d’imposer un fait accompli, en contradiction totale avec les résolutions internationales. Selon les responsables locaux, ces bases sont équipées de systèmes de surveillance avancés et servent de centres de commandement pour des opérations hostiles contre la Syrie et ses alliés.

Damas accuse également les puissances occidentales de fermer les yeux sur ces actes de colonisation militaire, et appelle les Nations Unies à intervenir de manière urgente pour faire cesser cette escalade dangereuse.

Fin/229