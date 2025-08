Le principal syndicat britannique appelle au boycott du commerce d’armes avec Israël

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors de son congrès annuel tenu à Brighton, Unite the Union, qui représente plus de 1,2 million de membres dans différents secteurs industriels, a approuvé une résolution historique appelant à suspendre toute coopération militaire avec Israël.

Les délégués syndicaux ont souligné que le soutien militaire britannique facilite les attaques meurtrières du régime israélien contre les civils palestiniens, notamment à Gaza, où des milliers de femmes et d’enfants ont été tués depuis le début de l’agression. Le syndicat exige une enquête indépendante sur l’utilisation des armes britanniques dans les bombardements de zones résidentielles et d’infrastructures vitales.

La motion adoptée par Unite s’inscrit dans un mouvement plus large de solidarité avec le peuple palestinien. Plusieurs syndicats, associations étudiantes et groupes de défense des droits de l’homme appellent le gouvernement britannique à mettre fin aux exportations d’armes vers Israël et à respecter ses engagements internationaux en matière de droits humains.

Cette décision intervient dans un climat de protestation généralisée au Royaume-Uni contre la politique coloniale du régime israélien, avec des manifestations hebdomadaires dans plusieurs villes et des appels à la rupture des relations diplomatiques et économiques avec Tel-Aviv.

Fin/229