Commandant : L’Iran a répondu avec toute sa force à l’agression des États-Unis et d’Israël

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon ce responsable militaire, les tentatives de déstabilisation de la sécurité nationale iranienne par des sabotages et cyberattaques coordonnés par la CIA et le Mossad ont été neutralisées par des opérations de représailles ciblées. « Nous avons frappé avec précision les centres stratégiques d’espionnage situés dans les territoires occupés et dans certaines bases américaines en Asie de l’Ouest. Nos ennemis savent désormais que notre patience a des limites », a-t-il affirmé.

Le commandant a ajouté que les forces armées iraniennes sont prêtes à toute éventualité, et que toute erreur de calcul de Washington ou de Tel-Aviv sera suivie d’une réponse encore plus dure. Il a souligné que la doctrine militaire iranienne repose sur le principe de la riposte immédiate et proportionnée, et que les mouvements de résistance dans la région agissent en coordination avec Téhéran.

« Aujourd’hui, l’équation du pouvoir a changé. Ce ne sont plus les Iraniens qui doivent craindre une agression, mais les agresseurs eux-mêmes qui doivent redouter ses conséquences », a-t-il poursuivi. Il a enfin appelé les nations musulmanes à ne pas rester silencieuses face aux crimes perpétrés par le régime sioniste à Gaza et au Liban, et à soutenir activement la résistance comme seule voie légitime contre l’occupation.

