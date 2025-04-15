Chef de l'Iran : Nous nous méfions des États-Unis, mais nous avons confiance en nos capacités

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : « Les négociations peuvent aboutir ou non, mais nous ne sommes ni excessivement optimistes ni excessivement pessimistes à ce sujet. Bien sûr, nous nous méfions grandement de l'autre partie, mais nous avons une confiance totale en nos propres capacités », a souligné le leader iranien, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, lors d'une réunion tenue ce mardi avec de hauts responsables des trois pouvoirs de l'État.

L'ayatollah Khamenei a indiqué que les discussions à Oman font partie des dizaines de missions confiées au ministère des Affaires étrangères de l'Iran et a insisté sur le fait que les affaires du pays perse ne doivent pas être conditionnées par ces négociations.

Il a ajouté qu'il ne faut pas répéter l'erreur commise dans le cas de l'accord nucléaire, connu sous le nom de Plan d'Action Conjoint Global (PIAC ou JCPOA, pour ses sigles en anglais) de 2015, lorsque « tout dans le pays était subordonné à l'avancée des négociations », car cela « fait en sorte que tout, y compris les investissements, reste en suspens jusqu'à ce que les résultats des pourparlers soient connus ».

Dans ce sens, le Leader a souligné la nécessité de poursuivre les activités du pays dans tous les domaines — industriel, économique, de la construction, culturel et dans la réalisation de grands projets — en insistant sur le fait qu'aucun de ces sujets n'a de lien avec les discussions d'Oman.

Les lignes rouges de l'Iran dans les négociations sont claires. En avertissant contre un « excès d’optimisme ou de pessimisme » concernant les négociations, il a ajouté que « lors des premiers pas, la décision du pays de négocier a été prise de manière appropriée ; désormais, il faut également avancer avec précision, en gardant à l’esprit que les lignes rouges sont parfaitement claires tant pour nous que pour l’autre partie ».

Ces déclarations interviennent après qu’Iran et les États-Unis ont tenu samedi dernier des discussions indirectes dans la capitale omanaise, Mascate, avec le ministre des Affaires étrangères d’Oman agissant en tant que médiateur.

La République islamique a souligné que les discussions avaient pour seul objectif de traiter des sanctions illégales et unilatérales imposées par les États-Unis au pays, ainsi que divers aspects du programme nucléaire iranien, rejetant fermement les spéculations sur l'inclusion d'autres sujets dans le processus. La deuxième série de discussions indirectes entre l'Iran et les États-Unis se tiendra samedi prochain à Mascate.

Les négociations renouvelées sur le programme nucléaire iranien interviennent après que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois en janvier 2025.

Israël exerce une cruauté extraordinaire à Gaza

Lors d'une autre partie de ses déclarations, l'ayatollah Khamenei, en évoquant les crimes sans précédent de la bande criminelle sioniste dans ses attaques délibérées contre des patients, des journalistes, des ambulances, des hôpitaux, ainsi que contre des enfants et des femmes innocentes à Gaza, a souligné que « ces crimes requièrent une cruauté extraordinaire, dont le groupe criminel occupant dispose assurément ».

À cet égard, il a souligné que « l'action coordonnée du monde islamique dans les domaines économique, politique et, si nécessaire, opérationnel, est une nécessité urgente face aux crimes du régime israélien.

« Bien sûr, Dieu déchaînera Son fouet sur ces oppresseurs, mais cela n'atténue en rien les lourdes responsabilités des gouvernements et des nations », a-t-il ajouté.

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