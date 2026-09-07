Coran et sanctions économiques : quel devoir pour le croyant face aux pressions économiques ?

Les enseignements coraniques présentent la résistance aux sanctions économiques non seulement comme une question de politique générale, mais aussi comme une responsabilité individuelle et collective. Les versets divins proposent, face aux difficultés financières, des principes fondés sur la résilience spirituelle, la maîtrise de la consommation, le respect de la justice dans les échanges, l’aide aux personnes dans le besoin et une répartition équitable des richesses, afin que la communauté croyante puisse surmonter les crises avec solidarité et cohésion.

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