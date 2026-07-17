Le Maqam Mahmoud ; une station de lumière dans la Ziyarat Ashura 6

Dans la Ziyarat Ashura, la demande d’accéder au « Maqam Mahmoud » ne désigne pas la station propre du Prophète Muhammad (SAW), mais une aspiration à s’abreuver à la source de l’intercession et de la miséricorde divine, par le biais de la wilaya des Ahl al‑Bayt (AS). Le croyant y cherche à la fois à bénéficier de la shafa‘a (intercession) et à devenir, par cette même lumière, un canal de guidance pour autrui, attirant les cœurs vers l’Imam (AS). Une conception de la spiritualité comme responsabilité partagée et comme pont vers la vérité.

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