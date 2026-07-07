La vengeance du sang de l'Imam Hussein (AS) ; un sommet de la foi et de la résistance 2

Dans la Ziyarat Ashura, l'une des plus hautes requêtes adressées à Dieu est l'accession au rang de « vengeur du sang de l'Imam Hussein (AS) ». Cette aspiration ne relève pas d'un désir personnel de vengeance, mais d'une position spirituelle et politique qui place l'homme dans le camp de la vérité, aux côtés de l'Imam du Temps (AJ). Cette quête est l'aboutissement d'un cheminement où le croyant s'engage à lutter contre l'oppression et à restaurer la justice que le martyr de Karbala a incarnée par son sacrifice.

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