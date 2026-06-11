Infographie – La manifestation du Saint Coran dans le sermon de Ghadir (Partie 9) : L'avertissement du Prophète contre le retour de la Oumma à l'ère d

Dans un passage décisif du sermon de Ghadir, le Saint Prophète (PSLF), s'appuyant sur le verset 144 de la sourate Al Imran, a mis en garde la communauté islamique contre un retour tragique à l'ignorance (Jahiliyya) après son trépas. Il a défini la constance inébranlable sur la voie de la vérité comme le signe exclusif de la foi authentique. Son Éminence a ainsi présenté l'Émir des Croyants, Ali (AS), et les Imams de sa descendance comme les modèles absolus de patience, de gratitude et de continuité de la guidance divine.

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