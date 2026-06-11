Infographie – La manifestation du Saint Coran dans le sermon de Ghadir (Partie 9) : L'avertissement du Prophète contre le retour de la Oumma à l'ère d
Dans un passage décisif du sermon de Ghadir, le Saint Prophète (PSLF), s'appuyant sur le verset 144 de la sourate Al Imran, a mis en garde la communauté islamique contre un retour tragique à l'ignorance (Jahiliyya) après son trépas. Il a défini la constance inébranlable sur la voie de la vérité comme le signe exclusif de la foi authentique. Son Éminence a ainsi présenté l'Émir des Croyants, Ali (AS), et les Imams de sa descendance comme les modèles absolus de patience, de gratitude et de continuité de la guidance divine.
11 juin 2026 - 13:26
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