Infographie – La manifestation du Saint Coran dans le sermon de Ghadir (Partie 8) : L'épreuve de l'amour et de l'aversion envers l'Émir des Croyants,

Dans le sermon historique de Ghadir, le Saint Prophète (PSLF), s'appuyant avec gravité sur le verset 47 de la sourate An-Nisa, a défini la foi en la "Lumière divine" comme l'allégeance absolue à la Wilayah de l'Émir des Croyants, Ali (AS). Il a fermement établi que l'amour et l'aversion (Hubb et Bughz) envers l'Imam Ali (AS) constituent le critère absolu pour évaluer la sincérité de la foi et la valeur des actes humains, tout en dévoilant publiquement l'existence de courants occultes de sédition s'opposant à cette autorité divine.

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