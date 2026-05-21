Les invocations quotidiennes : une voie pour maintenir le lien avec Dieu

L’invocation et l’entretien intime avec Dieu sont enracinés dans la nature humaine et, en tout temps, ils orientent le cœur de l’homme vers la source du bien et de la vertu. Au-delà de la recommandation de l'acte de prier en soi, les enseignements religieux préconisent des invocations spécifiques pour chaque jour de la semaine ; ces prières peuvent approfondir le lien quotidien de l'homme avec Dieu et l'aider sur le chemin de la spiritualité et de la sérénité.

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