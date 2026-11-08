Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le Conseil médiatique de la Résistance islamique en Irak, les Brigades de Sayyid al-Chouhada, a rejeté les déclarations qu’il a qualifiées d’inexactes de Fouad Hussein. Il a affirmé que les Brigades de Sayyid al-Chouhada al-Mansoura avaient signé le document de l’accord sur la souveraineté, aux côtés de quatre groupes de résistance, de représentants du Cadre de coordination et du Premier ministre.

Le communiqué précise que le groupe reste attaché aux dispositions de cet accord, mais qu’il n’a jusqu’à présent annoncé ni adopté aucune position concernant ses armes, et n’a signé aucun document exprimant une position à ce sujet.

Le Conseil a appelé l’ensemble des porte-parole, en particulier les responsables gouvernementaux dont on attend une plus grande rigueur dans la vérification des informations, à faire preuve de précision et de responsabilité dans leurs déclarations et la transmission des informations, afin d’éviter toute confusion ou diffusion de données erronées auprès de l’opinion publique.

Dans le même communiqué, le groupe a déclaré accepter les excuses de « son frère » Fouad Hussein, estimant que celui-ci était éloigné de la réalité des événements et insuffisamment informé de la situation sur le terrain, en raison de ses nombreux déplacements et de sa présence limitée à Bagdad.

Il a également fait part de sa disponibilité à lui fournir périodiquement des rapports d’information sur les évolutions et les derniers événements en Irak, afin qu’il soit mieux informé de la situation et évite à l’avenir de commettre de telles erreurs.

Le communiqué est signé par le Conseil médiatique de la Résistance islamique en Irak, les Brigades de Sayyid al-Chouhada al-Mansoura, et daté du 7 octobre 2026.

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