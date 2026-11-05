L'Iran organise son deuxième Festival du film coranique de 114 secondes « Mobin »

Le deuxième Festival du film de 114 secondes « Mobin » a lancé son appel à candidatures afin de promouvoir la culture coranique, les enseignements du Noble Coran, la tradition des Ahl al-Bayt (as), le mode de vie irano-islamique et les valeurs morales à travers le cinéma.

Organisé par l’Organisation coranique des étudiants du pays, relevant du Jihad universitaire, le festival comporte trois catégories : réalisation de films à l’aide de l’intelligence artificielle, production cinématographique professionnelle et réalisation avec un téléphone portable. Les œuvres doivent prendre la forme de courts-métrages de 114 secondes et avoir été produites depuis le 21 mars 2026.

L’appel a été lancé le 4 novembre 2026. Les candidats peuvent envoyer leurs réalisations jusqu’au 7 décembre. La cérémonie de clôture et la présentation des lauréats auront lieu le 20 janvier 2027. Des avantages particuliers sont prévus pour les élèves, les étudiants et les enseignants.