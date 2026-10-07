Michael Young : la politique migratoire de Trump envers les musulmans pourrait affaiblir la position des États-Unis au Moyen-Orient

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une tribune, Michael Young estime que la politique de l’administration Trump à l’égard des musulmans ne constitue pas seulement une question liée au contrôle de l’immigration. Selon lui, cette approche pourrait également affecter les relations sécuritaires et géopolitiques entre Washington et les pays du Moyen-Orient.

Une baisse de 96 % de l’immigration légale en provenance des pays musulmans

Selon Young, le compte officiel de la Maison-Blanche chargé des réponses rapides sur le réseau social X a cité, le 30 septembre, une étude du Cato Institute faisant état d’une baisse de 96 % de l’immigration légale en provenance des pays à majorité musulmane depuis le retour de Trump au pouvoir.

D’après cette étude, 19 des pays concernés sont des pays arabes, des États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi que des membres de la Ligue arabe en Afrique de l’Est, notamment la Somalie, le Soudan et Djibouti.

L’auteur estime que le fait que la Maison-Blanche ait elle-même diffusé ces chiffres montre que l’administration Trump considère cette diminution comme un résultat positif. À ses yeux, cette politique s’inscrit dans une volonté de remettre en œuvre l’idée du « Muslim ban » défendue par Trump en 2017, avec cette fois un accent particulier mis sur les immigrants en situation régulière.

Les critiques d’un chercheur du Cato Institute

Young estime que le fait que le gouvernement américain se félicite de la limitation de l’entrée de musulmans, y compris de ressortissants de pays avec lesquels Washington entretient des relations politiques étroites, témoigne de la continuité de l’approche de Trump à l’égard des musulmans. Il inscrit cette politique dans ce qu’il décrit comme le « nationalisme ethnique » défendu par le président américain.

Cette approche a également suscité les critiques de David Bier, chercheur au Cato Institute et auteur de l’étude citée par la Maison-Blanche. Bier a reproché à l’administration américaine la manière dont elle avait utilisé ses travaux, estimant que cette politique nuisait aux Américains et rendait le pays « moins sûr, moins libre et moins prospère ».

Il a également souligné que les immigrants originaires de pays à majorité musulmane présentent, en moyenne, un niveau d’éducation plus élevé et occupent davantage d’emplois spécialisés. Selon lui, ils ont contribué, au cours des trois dernières décennies, à réduire de 1 100 milliards de dollars les déficits budgétaires aux niveaux fédéral, étatique et local aux États-Unis.

L’islamophobie, une question qui dépasse les frontières américaines

Dans une autre partie de sa tribune, Young cite une enquête menée par le Pew Research Center au printemps 2026. Selon cette étude, 43 % des adultes américains considèrent les musulmans comme « moins patriotes » que les autres Américains, tandis que seulement 4 % les jugent « plus patriotes ».

Par ailleurs, 42 % des personnes interrogées estiment que les musulmans américains ont une influence négative sur le pays, contre 17 % qui considèrent leur influence comme positive.

En référence au livre Islamophobia in America de Roshina Ali, Young souligne que, malgré la persistance des discriminations visant les musulmans, des résistances existent également au sein de la société américaine. Il cite notamment les réactions suscitées par la publication de la Maison-Blanche sur les chiffres de l’immigration comme un exemple de cette opposition.

De l’immigration à l’avenir de l’influence américaine au Moyen-Orient

L’argument central de Young part d’un constat : à première vue, la politique migratoire américaine envers les musulmans pourrait sembler sans lien direct avec la pérennité de l’ordre géopolitique dirigé par Washington au Moyen-Orient.

Selon lui, les relations de sécurité reposent généralement sur des intérêts communs, tandis que la politique migratoire renvoie davantage à la manière dont un gouvernement et une société perçoivent l’intégration sociale. Mais ces deux dimensions peuvent, dans la pratique, être étroitement liées.

Young cite à cet égard l’OTAN, l’Union européenne et le pacte de sécurité AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Il estime que ces arrangements reposent non seulement sur des intérêts communs, mais également sur une certaine convergence de valeurs.

Selon lui, un tel socle commun n’existe pas dans les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient et les relations sécuritaires de Washington avec les pays de la région reposent principalement sur des calculs transactionnels.

La guerre contre l’Iran et la recherche de nouvelles voies sécuritaires

Selon le chroniqueur, lorsque les relations entre les États sont fondées essentiellement sur des transactions, l’échec de l’une des parties à respecter ses engagements peut fragiliser l’ensemble de la relation.

Young estime que le dispositif de sécurité américain dans la région a subi un important revers lors du conflit avec l’Iran et que certains pays du Moyen-Orient cherchent désormais à examiner des voies alternatives pour assurer leur sécurité. Il cite notamment l’accord de défense commun de La Mecque.

L’auteur revient également sur l’expérience de l’Égypte après la guerre de juin 1967. Malgré la défaite militaire égyptienne, explique-t-il, une partie des sociétés arabes a conservé son attachement affectif à l’Égypte et à Gamal Abdel Nasser, permettant au Caire de disposer pendant des années d’une forme de puissance douce dans la région.

Young estime que l’ordre sécuritaire américain au Moyen-Orient ne bénéficie pas d’un soutien affectif et social comparable.

Dans sa conclusion, le chroniqueur considère que, pour une partie de la population de la région, la manière dont certains responsables politiques américains parlent des musulmans alimente une perception plus large selon laquelle les États-Unis seraient indifférents aux intérêts et au bien-être d’une grande partie des populations du Moyen-Orient. Selon lui, les actions américaines à Gaza ont également contribué à renforcer cette perception dans l’opinion publique régionale.

Young estime enfin que lorsqu’une relation politique offre aux sociétés arabes des bénéfices pratiques limités tout en s’accompagnant de propos perçus comme méprisants à l’égard des musulmans et des valeurs auxquelles ils sont attachés, les incitations à défendre une telle relation deviennent limitées.

Il conclut que la politique de l’administration Trump visant à restreindre l’immigration en provenance des pays à majorité musulmane transmet un message politique clair à la région et pourrait contribuer à fragiliser davantage les fondements de la « Pax Americana » au Moyen-Orient.

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